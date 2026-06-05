元テレビ朝日社員の玉川徹氏が5日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高齢化に伴う多死社会の進展で、火葬需要の増加が見込まれるとして、東京都が4日、将来的な体制の確保に向けた検討会の第1回会合を開いたことに言及した。都内自治体の首長や有識者が参加し、火葬場の新設、増強といった対応策や民間火葬場への行政関与の在り方を協議。本年度内に議論を取りまとめる。