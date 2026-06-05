【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けた事前合宿をメキシコ・モンテレイで行っている日本代表の練習場が、２日続けて変更となった。当初予定していた施設のピッチコンディションが悪く、臨機応変の対応を迫られている。合宿２日目の４日はモンテレイ近郊の地元クラブの練習場で行われた。１次リーグで同組に入ったチュニジア代表のベースキャンプ地で、これから現地入