蒼井優（40）が夫・山里亮太（49）の実家で義父母と過ごす時間を「楽しい時間」と語り、2022年には長女が生まれるなど、芸能界を代表する“仲良し夫婦”である2人。【写真】終始ニコニコしていたが、山里のある発言に目にうつむいて涙を浮かべた蒼井優2人の関係性を遡り結婚会見を見直してみると、後の円満を予感させる“ある特徴”が発見された。2019年6月の結婚会見2019年6月5日に開かれた2人の結婚発表は、Xのトレンド世