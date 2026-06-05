高速道路の工事現場で、等間隔に並べられたコーン。あれをどうやって並べているかご存じですか？実は【ロボコーン】と呼ばれる車が、走行しながら自動でコーンを並べ、作業員の安全確保に貢献しているのです。日本自動車工業会の公式X（@JAMA_jpn）が、“はたらくクルマ”シリーズを投稿しており、4回目となる今回【ロボコーン】を動画で紹介しています。【動画】ロボコーンのアームが自動でコーンを設置、回収しますロボコーンの