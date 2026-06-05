テニスの「全仏オープン」は6月4日（日本時間5日）、女子シングルス準決勝が行われ、予選から勝ち上がった世界ランク114位のマヤ・フワリンスカ（ポーランド）が登場した。第25シードのD・シュナイデル（同23位）を7-6（7-4）、6-4のストレートで撃破し、自身初となる四大大会の決勝進出を決めた。オープン化以降、同大会において予選勝者が決勝の舞台へ駒を進めるのは史上初という歴史的快挙。勝利の瞬間に見せた歓喜の涙とコー