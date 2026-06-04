何気なく立ち寄ったコンビニで、突然、理不尽な怒鳴り声が飛び交う場面に出くわしたら……あなたならどうしますか？今回は、そんな出来事に直面した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆コンビニの若い店員に絡む迷惑客ある日の夕方、斉田真美さん（仮名・33歳）は、仕事帰りに立ち寄ったコンビニで静かにレジの列に並んでいました。店内はそれほど混雑していたわけではありませんが、一日の疲れを引きずったような空気が漂い、