欅坂46の元メンバーで女優・歌手の平手友梨奈（24）の近影が、ネット上で大きな話題を呼んでいる。注目を集めたのは、6月3日にスタッフが運営する公式Instagramに投稿された動画だ。この日は平手にとって初となるソロアルバム『無表情な表情』の発売日。投稿には《#無表情な表情 本日発売 無事 #平手友梨奈 にも到着しました 皆さんの好きな楽曲は??》とのコメントが添えられ、自身のアルバムを手にする平手の様子が公開された動画