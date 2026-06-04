ニトリホールディングス創業者・似鳥昭雄会長は74歳の時、テレビの特集を見て自ら医療機関を訪れ、発達障害の診断を受けた。整理整頓ができない、授業を３分も聞けない、人の気持ちが読めない--そんな「できない」を抱えながら、なぜ半世紀にわたって日本を代表する家具・インテリア企業を築けたのか。著書『発達障害の私だからこそ、成功できた』刊行を機に話を聞いた。74歳で知った自らの特性――74歳で発達障害の診断を受け、「