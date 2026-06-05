フリーアナウンサーの森香澄（30）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身のむくみ対策を明かした。同番組では、美容大国・韓国でも活動し、世界的人気を誇る9人組ガールズグループ「NiziU」をゲストに招き、「妥協無しガチ美容法」をテーマにトークを展開した。そして各自のむくみ対策が披露される中、「韓国に行くと、夜中にホテルでラーメンを食べたくなってしまう」と切り出した森。普