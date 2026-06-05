中国の習近平国家主席が8〜9日、金正恩総書記の招へいにより北朝鮮を訪問する。朝鮮中央通信が伝えた。また中国政府の発表によると、国賓としての訪問となる。（参考記事：【写真】「金正恩が中国首相を公開侮辱」中国人民は怒り心頭）