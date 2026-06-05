ボトムスを購入する時に気になるのが実際の丈感。自分の身長だとどのくらいの裾の長さになるのか、事前にしっかりと確認しておきたいという人も多いはず。そこで今回は、スタッフコーデを参考に、【GU（ジーユー）】で大人気のパンツの「標準丈」を身長別に比較！ 裾の長さが少し変わるだけで全体のシルエットや印象が大きく変わるので、ぜひパンツ選びの参考にしてみてください。 とろみのある素材が大人っぽ