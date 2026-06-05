宝くじで「１１億円が当選した」「受け取るには手数料がかかる」などとして６０代の女性が約１２００万円をだまし取られました。 三次市に住む６０代の女性は先月、何者かから「１１億円が当選した」などのメッセージが届き、受け取るための手数料を電子マネーで支払うよう指示されました。 指示通り三次市内などのコンビニエンスストアで２５６回にわたって約１２００万円分の電子マネーを購入し犯人にだま