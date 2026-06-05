5日の参議院予算委員会で、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が、高市政権が進める防衛装備移転をめぐって高市早苗総理を激しく追及した。奥田氏の発言をめぐり、質疑終了直後に与野党の理事らが委員長席に詰め寄り、「不適切な言辞」があったとして押し問答に発展。奥田氏が「それは何の言辞ですか？」「どの言葉ですか？」と自席から不満をあらわにする一幕があった。【映像】「委員長」に不満あらわ？の瞬間（実際の様子）奥田