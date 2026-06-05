女優の内田有紀が、来月9日スタートのフジテレビ系ドラマ「ラストノート」でtimeleszの寺西拓人とともにダブル主演することが決まった。2人は19歳差の恋愛模様を演じる。内田のフジテレビ系連ドラ主演は1996年の「翼をください！」以来30年ぶりとなり、プロデューサーからの熱烈なオファーにより主演としてカムバックする。 関連記事：内田有紀、大手芸能事務所から“独立”出会いから30年、元