元AKB48で女優の前田敦子（34）が6月3日、都内で行われた韓国映画『サヨナラの引力』（7月3日公開）のジャパンプレミアに登場。壇上で映画の内容にちなんだエピソードトークを披露したところ、ネット上で思わぬ波紋を広げている。同作は、人気実力派俳優のク・ギョファン（43）とムン・ガヨン（29）が共演するラブストーリー。忘れられない恋と別れを経験した男女が、10年後に飛行機内で偶然再会し、当時の思い出を振り返っていく