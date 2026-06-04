「気持ちが高ぶった。女性もそれ以上を求めていると思った」【もっと読む】“性的暴行”ジャンポケ斉藤慎二被告の「悪質性」法廷で明らかに…邪悪が跋扈する歪んだテレビ業界の権力構造番組収録中のロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）の第5回公判が2日東京地裁で開かれ、斉藤被告は性的行為に及んだことを認めつつも、冒頭のように改めて