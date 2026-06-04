“白”をコンセプトにした新スイーツブランド「SIRONOCA（シロノカ）」が、銀座三越に期間限定で初登場します。那須の自然が育んだ素材と、創業明治37年から受け継がれる職人技を融合し、素材本来のおいしさを追求した白いスイーツを展開。見た目の美しさだけでなく、味わいにもこだわった特別なラインアップは、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にもぴったりです♡ 白にこだわった新ブランド誕生 SIRO