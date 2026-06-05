大分市内のドラッグストアで4月、電動歯ブラシや食料品など15点を盗んだ疑いで、住所不定・無職の少年（17）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市出身で住所不定・無職の少年（17）です。 少年は4月14日午後4時すぎ、同じく市内在住・無職の少年（17）と男子中学生（15）と共謀して、市内のドラッグストアで電動歯ブラシやヘアワックス、食料品など15点（販売価格合計2万20円）を盗んだ疑いが持たれています。