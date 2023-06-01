国会では、高市首相の秘書と、衆院選などで他候補を誹謗中傷した動画の作成者のものとされる音声を週刊誌が報じたことを受け、野党側が高市首相を追及しました。中道改革連合・伊佐議員「その音声が木下秘書本人かどうか確認してほしいとお願いをしておりましたが、結果いかがだったでしょうか」高市首相「ご指摘のオンラインを確認しようと思いましたら、会員制の有料オンラインなんですね。有料オンライン会員になろうとは思いま