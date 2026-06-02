若い世代の一人暮らしは、家賃、食費、通信費、奨学金返済など、毎月の固定費に追われやすいものです。就職して収入を得るようになっても、物価上昇や都市部の住居費負担が重なれば、生活には思ったほど余裕が残りません。親世代から見ると「働いているのだから大丈夫」と思えても、実際にはかなり切り詰めて暮らしているケースもあります。「手取り18万円なら何とかなる」と思っていた母美穂さん（仮名・52歳）は、大阪で一人暮ら