5月28日放送の『ZIP！』（日本テレビ系）で流れたアニメ作品が、激しい嫌悪感を招いている。「生成AIによるものだとわかり、視聴者から気分が悪いと訴える声が続出しているのです」（芸能記者）発端は27日放送の『有吉の壁』でおこなわれた「アニメ化争奪！おもしろキャラクター選手権」だ。芸人たちがアニメ化されそうな新キャラを演じ、有吉弘行の独断で選ばれた優勝キャラが実際にアニメ化される企画だった。「優勝したのは