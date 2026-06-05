集まった支持者に手を振るケイコ・フジモリ氏＝4日、ペルーの首都リマ（共同）【リマ共同】7日投開票のペルー大統領選決選投票を控え、故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏（51）が4日、首都リマで最後の訴えに臨んだ。接戦が予想される中、集まった数千人を前に「国を前進させたいという強い思いを持って選挙戦を終える。私たちは決して諦めない」と演説し支持を呼びかけた。スペイン通信が4日に