スターバックス コーヒーが、バナナ果肉の甘さと、コーヒーの香りが重なる新作ビバレッジ「バナナ アフォガート フラペチーノ(R)」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)を2026年5月27日に発売。また、6月5日(金)には「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)を発売する。【写真】バナナを使用した新作フラペチーノを見る2026年6月5日(金)に「ハニー バナナ フラペチーノ