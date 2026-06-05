〈《卒アル入手》兵庫・たつの市母娘殺人 逃走中の大山賢二容疑者（42）は被害者の“元隣人”だった「中学では不登校で…」〉から続く事件発覚から約2週間。殺人容疑で全国に指名手配されていた男は、現場から約13キロ離れた河川で遺体となって発見された。【画像】「将来、発明家になりたい」小学生時代の大山賢二容疑者◇◇◇事件が発覚したのは5月19日。兵庫県たつの市新宮町の民家で、住人の田中澄恵さん（74）と娘の