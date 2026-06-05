サッカーのJ1川崎フロンターレは5日、8月に開幕する26〜27年シーズンに向け、長谷部茂利監督（55）の続投と長橋康弘ヘッドコーチ（50）のU―21監督就任を発表した。昨季就任した長谷部監督はアジア・チャンピオンズリーグ（ACLE）でチームを過去最高の準優勝に導いた一方でリーグ戦は8位にとどまった。J1最多の67得点を記録したものの失点が多く、特別大会となった今季の明治安田百年構想リーグでも守備に課題を抱えて東地区4