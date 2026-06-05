ヘンリー王子が実に４１日間公の場から姿を消しており、本格的な「王室失踪劇」ではないかという憶測が飛び交っている。英紙エクスプレスが５日、報じた。オーストラリアの王室コメンテーター、ダニエル・エルサー氏が次のように述べたことが事の発端だった「行方不明…公爵１人。最後に目撃されたのは４月で『エイチ』と呼ばれ、パンの耳を切り落とすのが好き。牛乳パックに彼の顔を叩きつけるようなレベルではないが、この公