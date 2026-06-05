米国と中国が1989年の天安門民主化デモ流血鎮圧事件をめぐりまた衝突した。事件から37年を迎え、米国は中国共産党の責任に言及しながら人権問題を提起し、中国はこれを内政干渉だとして反発した。ルビオ米国務長官は3日（現地時間）に発表した声明で「世界は、中国共産党が天安門広場とその周辺にいた平和的なデモ隊を攻撃するよう軍に命じてから37年となる日を記憶している」と明らかにした。当時犠牲になった学生や労働者、市民