10月よりテレビ朝日系“IMAnimation W”枠（毎週水曜後11：45）で放送される新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』の追加キャストが発表された。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりで、本作の物語の上で重要な登場人物となる、エメロード役を早見沙織、ザガート役を小野友樹、モコナ役を菊地美香が演じる。【画像】ついに来た！令和によみがえるエメロード姫、ザガート、モコナのキャラ画また、7月2日〜5日に開催