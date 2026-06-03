1999年にデビューをしてから約27年、5月31日をもって活動終了を迎えた国民的グループ「嵐」。同日には、ラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が東京ドームで開催された。ライブの最後にメンバー各自から挨拶がおこなわれるなか、二宮和也の発言が話題となっている。「二宮さんは『僕は1996年6月にジャニーズ事務所に入りました』と切り出すと『色々あるなかで、最後の一つ、最終公演でしかできなかったことで