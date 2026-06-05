日本では人気の食べ物が、海外に行くと眉をひそめられてしまうことがあります。その一つが、凝ったかわいいお弁当。その究極としてわかりやすいのが、キャラ弁です。先日カナダ在住の日本人ママがX上に投稿して注目されたのが、日本式の弁当を作っていたら子どもが学校でいじめられたという内容でした。小学校で日本のかわいい弁当を“気持ち悪い、変だ”と言われたそうで、子どもは教室で弁当箱を開くのが怖いと言って残して