「まさかこの場所で、TKOとしてコントができる日が訪れるとは……。ホンマに嬉しいですわ」汗を拭いながらせっせとパイプ椅子を並べるのは、TKOの木下隆行だ。2026年5月28日と29日、タイ・バンコクのBARにて、『TKOコント＆トークライブ』の幕が上がった。全3公演・計約150席のチケットは、現地在住の日本人や日本からの熱狂的なファンで超満員。ステージに並び立つ2人の姿は、実に9カ月ぶりだった。パワハラ騒動、事務所退所