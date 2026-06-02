満員電車で、突然怒鳴り声を浴びせられたら……あなたならどう対応しますか？今回は、そんな理不尽な言いがかりに立ち向かった女性のエピソードです。◆突然の怒声、おじさんの標的にされた瞬間ある日の夕方、植野美沙さん（仮名・33歳）は、いつも通り帰宅ラッシュの電車に揺られていました。「仕事で疲れていたけど座れなかったので、ドア横のスペースに体を預けながら、できるだけ周囲と距離を取るように立っていたんですよ」車