食材をはじめ、あらゆるものの「値段が上がった」と痛感する昨今、生活上のムダを見直している人たちも多い。だが、指摘すると家族とはいえ、「いちいちセコい」「うるさい」と言われてしまうこともあるようだ。【マンガ】お金持ち体質が一日の終わりにする「3つの習慣」って？出しっぱなしの水につい……積極的に家事をこなす夫なのだが、「見ているとムダが多くて」と嘆くユキエさん（45歳）。食器を洗うとき、洗濯をするとき、