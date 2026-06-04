タイトルは『ほんのモキチ』。【写真】山口百恵さんに激似と言われた、河合優実の代表作NHKが2028年前期の連続テレビ小説の制作・出演者を発表。脚本は宮藤官九郎、主演は若手実力派の河合優実。歌人で精神科医の斎藤茂吉とその妻・輝子の物語が描かれるという。流行語『ふてほど』タッグ河合の朝ドラ出演は2回目となる。『アンパンマン』の作者・やなせたかしさんとその妻、小松暢（のぶ）さん夫妻をモデルにした『あんぱん