治療のために医師が薬ではなく“ゲーム”を処方する――きょうから、診察室でこんな光景が見られるかもしれません。 【写真を見る】ADHD治療のためのゲームアプリってどんなもの？ 大阪に本社がある塩野義製薬は5日、発達障害の１つで集中力が続かないなどの特性があるADHDの子ども向けに「症状を軽減するゲーム形式の治療用アプリ」を発売しました。 医師が処方する”ゲーム”形式の治療用