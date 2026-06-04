6月5日にリニューアルオープン予定の北海道札幌市のラーメン店「ラーメン・餃子 ハナウタ」の公式X（旧Twitter）アカウントは6月4日、投稿を更新。悪質な内容のレビューに苦言を呈し、賛同の声が寄せられています。【画像】オープン前のラーメン店に誹謗中傷レビュー「まだ営業していない店にめちゃくちゃな事を言わないでください」同アカウントは「まだ営業していない店にめちゃくちゃな事を言わないでください削除お願いしま