ウクライナのゼレンスキー大統領（左）がロシアのプーチン大統領に直接会談を提案した/Getty Images/AP via CNN Newsource（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に対し、公開書簡で戦争の終結を呼び掛けた。書簡はプーチン氏がサンクトペテルブルク国際経済フォーラムでメディアに対し発言している最中に発表された。この前日にはウクライナ軍が同市を攻撃していた。書簡の中でゼレンスキー氏は「誰の目