6月2日、市村正親と篠原涼子の長男で元俳優・市村優汰が自身のInstagramを更新し、ファッションコーデを紹介した。しかし、“ある写真”がSNSをざわつかせている。優汰のInstagramには、フード付きのレザージャケットにダメージジンズを履いた写真が複数枚投稿されていた。この日の服装を紹介する投稿だったが、一枚だけそれらと異なる写真があったのだ。「薄暗い部屋のなかに、大量の紙袋が置かれていました。袋には、ルイ・