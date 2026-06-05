モトローラ・モビリティ・ジャパンは6月12日、Androidスマートフォン「motorola edge 60」SIMフリー版を各家電量販店、ECサイトで発売する。カラーはジブラルタルシーネイビーとシャムロックグリーンの2色。想定価格は5万9800円。●カメラがパワーアップし画面も明るくなった 防水・防塵で扱いやすい新製品は、「moto ai」による撮影サポートと、5000万画素の広角カメラ、超広角・マクロカメラ、1,000万画素の3倍光学望遠カメ