日本政府が進める、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器を処理する活動で、日本人作業員2人が入院する事故が起きていたことが分かりました。【映像】化学兵器の処理作業の様子（複数カット）内閣府によりますと先月26日、中国・吉林省の施設で砲弾の発掘作業を行っていた際、砲弾から毒ガスが漏れだし、作業員2人が手にケガをしたということです。2人は現地の病院に入院しましたが、すでに退院したということです。日本政府は2