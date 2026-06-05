タレント・つるの剛士（51）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日本人の子どもの数が過去最少となったことについて言及した。厚生労働省が3日公表した人口動態統計（概数）で、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）が67万1236人で、過去最少となったことが分かった。出生数は、24年に比げて1万4937人（2・2％）減った。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数「合計特殊出生率」は0・01ポイント減の1