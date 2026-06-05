舌や頬の内側、唇の裏側などにいつの間にかできて、なかなか治らない口内炎。食事のときも会話中もずっと気になってしまう、厄介な存在だ。原因によって必要な処置は様々だが、その予防や、できてしまったときの症状の緩和に食生活の見直しが有効な場合がある。日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんに教えてもらった。口内炎