世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月2日（火）に放送された同番組には、久保田かずのぶとろサーモン）がゲスト出演した。久保田のある一言をきっかけに、永野はかつて起こした“生放送中ビンタ事件”について語り…。【映像】永野、“生放送中ビンタ事件”の真相を語りスタジオ衝撃「それで暴力とはならんやろ」久保田