障害者アートは、もはや福祉や支援の文脈だけで語られるものではない。企業の技術と結びつき、商品や体験として社会に実装されることで、新たな経済価値を生み出し始めている。「セイコーエプソン」と「ヘラルボニー」による共創プロジェクトは、その象徴的な取り組みだ。アートとテクノロジーが出会うことで、多様性はどのように価値へ変わるのか。企業が障害者アートに注目する背景には、“多様性が競争力になる時代”の到来があ