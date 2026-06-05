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最速156キロ右腕・下堂翔史 社会人野球の都市対抗野球で初戦突破

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 5日、社会人野球の都市対抗野球で日本製鉄瀬戸内が島津製作所を下した
  • プロ注目の最速156キロ右腕・下堂翔史は、2番手として救援登板
  • 「打者を見ながら幅広い投球ができるようになりました」と成長を実感した
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