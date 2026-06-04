北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は６月３日、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイで初日のトレーニングを行なった。この日の練習は午前10時からスタート。手元の気温計では30度を超えていた。その暑さについて、５大会連続のW杯出場となる長友佑都は、「（2014年の）ブラジル大会の時は、合宿地がすごく涼しくて。初戦のコートジボワールのレシフェの時が本当に暑くて。というところの教訓は活かしてる