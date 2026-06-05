俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が5日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。過去に「血が出るほど」失敗したという事業を明かした。【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI実業家、プロデューサーとしてマルチな才能を見せるMEGUMIだが、「子供服は血が出るほど売れなかったですね」と告白し、スタジオを驚かせた。失敗の原因についてMEGUMIは「何も市場をリ