6月5日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、毎日新聞の「ナフサ不足・資材高騰業者撤退もエアコン、あきらめの夏？駆け込み需要対応難しく」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 中東情勢の悪化に端を発したナフサ不足が、猛暑に備えるエアコン設置にも影響を与え始めている。それぞれの現場では資材の不足や値上げに悲鳴が上がる中、事業から撤退する業者もおり、「エアコン工事難民」の増