「まだ問題なく動くから」と、10年前に購入したエアコンを使い続けている家庭もあるかもしれません。しかし、古いエアコンは最新機種より電気代が高い傾向にあり、突然故障して修理不能になるケースも考えられます。特に真夏に壊れた場合、出費だけでなく生活へのダメージも深刻です。   この記事では、10年前のエアコンをそのまま使う場合と、最新モデルへ買い替える場合を比較しながら、本当におトクなのはどち