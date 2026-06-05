兵庫県たつの市で母娘が殺害された事件。死亡した母娘の自宅から、容疑者の血痕が見つかっていたことがわかりました。 5月、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件では、公開手配されていた大山賢二容疑者（42）が遺体で見つかり、警察は2人を殺害した疑いで死亡した大山容疑者を書類送検する方針です。 母の澄恵さんは玄関付近で、娘の千尋さんは廊下で、それぞれ血を流して倒れていま